Fußball, Oberliga : Hömigs Tor aus einer anderen Liga

Oguz Ayan (mitte) brachte Baumbergs Trainer Salah El Halimi, weil der Stürmer den großen Meerbuscher Verteidigern Probleme bereiten sollte. Das klappte, Ayan war auch am Traumtor von Robin Hömig beteiligt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Treffer zum 3:0-Endstand für die Sportfreunde Baumberg im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch ist mehr als sehenswert. Das erkennt auch der Gegner an. Trainer Salah El Halimi ist zufrieden mit dem Start in der Oberliga.

Es läuft die 69. Minute im Spiel der Fußball-Oberliga zwischen den Sportfreuden Baumberg (SFB) und dem TSV Meerbusch als etwas passiert, dass nahezu alle Betrachter applaudieren lässt – aus beiden Lagern: SFB-Stürmer Oguz Ayan spielt einen tollen Ball auf Alon Abelski, der den Ball direkt aus der Luft nimmt und so quer legt auf Robin Hömig, der die Kugel seinerseits wieder volley nimmt und in den langen Winkel des Tores hämmert – 3:0, schöner kann ein Endstand kaum sein. „Allein dieses Tor war das Eintrittsgeld für die Zuschauer wert“, sagt SFB-Trainer Salah El Halimi. Und sein Gegenüber, Toni Molina, findet: „Das war nicht aus dieser Liga, sondern aus einer höheren Klasse, mindestens dritte oder zweite Bundesliga.“

Hömig krönte mit diesem Treffer seine gute Leistung, schon am 1:0 in der siebten Minute hatte der 28-Jährige entscheidenden Anteil: Seinen präzisen Freistoß köpfte Patrick Jöcks noch präziser in den Winkel. Nur drei Minuten später war es wieder Hömig, der einen super Pass auf Ayan in die Tiefe spielte, Meerbuschs Torwart foulte den SFB-Stürmer, doch Kosi Saka verschoss den fälligen Elfmeter. Doch schon da hatte sich angedeutet, dass El Halimis Plan, aus taktischen Gründen Ayan für Melva Luzalunga zu bringen, aufgehen könnte: „Oguz passte mit seiner Größe und seinem Tempo einfach besser zum Gegner mit seinen großen Innenverteidigern. Er sollte die Bälle festmachen und hat das super gemacht“, lobte der Trainer den Mann, der eben auch Aktien an Hömigs Tor aus einer anderen Liga hatte.

So spielten sie SF Baumberg – TSV Meerbusch⇥3:0 (1:0) SFB: Klaas – Saka, Abelski (69. Jesic), Gümüs, Bhaskar, Daour (62. Knetsch), Er, Sezer, Jöcks (55. Pusic), Hömig, Ayan (76. Luzalunga) Tore: 1:0 Jöcks (7.), 2:0 Sezer (54.), 3:0 Hömig (69.) Besonderes Vorkommnis: Saka verschießt Foulelfmeter (11.)

Nach dem verschossenen Elfmeter notierte El Halimi Chancen seiner Elf fast im Minutentakt, Versuche von Sercan Er und erneut Hömig wurden auf der Linie geklärt, Alon Abelski scheiterte am Innenpfosten, und von da sprang der Ball an den Rücken von Torwart Franz Langhoff – den El Halimi nicht nur als den besten Meerbuscher, sondern als einen der besten Keeper der Liga adelte –, ging aber wohl nicht im vollen Umfang über die Linie. Und da war gerade einmal eine halbe Stunde gespielt. SFB-Torwart Eric Klaas musste erst danach zum ersten Mal eingreifen, bei einer zweiten guten Meerbuscher Chance in Halbzeit zwei übernahm der Außenpfosten.

In die Pause ging es mit einer – gemessen an den Möglichkeiten – zu knappen Baumberger Führung, was El Halimi dann auch ansprach: „Das war der einzige Vorwurf, den ich den Jungs machen musste, dass wir nicht mit einem 3:0 in die Halbzeit gegangen sind. Ansonsten haben sie das – auch bei den sehr hohen Temperaturen – taktisch sehr gut gelöst.“