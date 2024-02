Fußball, Oberliga SFB treffen vierfach nach der Pause

Der Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) fand am zweiten Spieltag nach der Winterpause wieder in die Erfolgsspur und demonstrierte beim 4:0 (0:0)-Erfolg gegen die SF Hamborn 07 seine Heimstärke insbesondere in Durchgang zwei und baute den Vorsprung gegenüber den Verfolgern aus. Cheftrainer Salah El Halimi wechselte gegenüber der Vorwoche (0:2 beim TSV Meerbusch) auf vier Positionen – für Kosi Saka, Isaak Kang, Al-Hassan Turay und den gesperrten Louis Klotz rückten Babacar M’Bengue, Bilal Sezer Günter Mabanza und erstmals Zugang Leonard Bajraktari in die Startelf.