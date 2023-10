Fußball, Oberliga SFB stolpern fast über Mülheim

Monheim · Bis weit in die zweite Halbzeit liegen die Sportfreunde Baumberg im Heimspiel gegen den Aufsteiger Mülheimer FC in der Fußball-Oberliga zurück, doch dann dreht der Spitzenreiter in Unterzahl durch Treffer von Robin Hömig und Baris Sarikaya die Partie.

08.10.2023, 19:45 Uhr

Gerade noch so gefangen: Al-Hassan Turay (rechts) und die Sportfreunde besiegten Mülheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz

Aufgrund einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit behielt der weiterhin ungeschlagene Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den starken Aufsteiger Mülheimer FC mit 2:1 (0:1) die Oberhand. Während der hitzigen und hektischen Partie spielten die Baumberger nach der Gelb-Roten Karte des genesenen Bilal Sezer fast eine Stunde in Unterzahl.