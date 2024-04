Fußball, Oberliga SFB sind effektiv und besiegen Kleve

Monheim · Die Sportfreunde Baumberg gewinnen an der gewohnten Sandstraße 4:0, der Tabellenführer der Fußball-Oberliga findet so zurück in die Erfolgsspur. Einzig der Platzverweis für Anthony Oscansindas ärgert Trainer Salah El Halimi.

14.04.2024 , 05:15 Uhr

Sercan Er (rechts) machte das 1:0 der SFB und bereitete zwei weitere Treffer mit vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz