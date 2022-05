Fußball, Oberliga : Baris Sarikaya greift nach der Torjägerkrone

Baumbergs Baris Sarikaya (vorne) führt die Torjägerliste in der Aufstiegsrunde mit derzeit acht Treffern an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am drittletzten Spieltag der Aufstiegsrunde sind die Sportfreunde Baumberg am Sonntag beim VfB Hilden gefordert. Die Hoffnungen, beim Tabellendritten zu punkten, ruhen einmal mehr auch auf einem Angreifer in Top-Form: Baris Sarikaya.