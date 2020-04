Vertrag bis 2021 : Auch Jöcks verlängert bei den Sportfreunden

Monheim Nach Trainer Salah El Halimi sowie den Spielern Sercan Er und Kosi Saka hat auch Patrick Jöcks in der Corona-Pause seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg um ein Jahr verlängert.

„Patrick ist ein absoluter Teamplayer und bringt eine überragende Einstellung mit. Neben dieser guten Einstellung bringt er auch immer zur richtigen Zeit den nötigen Spaß mit in die Kabine und auf den Platz“, lobt El Halimi den Abwehrspieler, der 2016 von der SG Köln-Worringen zu den Sportfreunden kam. Der 28-Jährige hat in 76 Spielen für die Baumberger acht Tore erzielt. „Ich fühle mich in der Mannschaft unheimlich wohl. Der Zusammenhalt, trotz der nicht einfachen Umstände und auch so mancher Rückschläge, ist gigantisch. Es macht immer Spaß, mit den Jungs Zeit zu verbringen. Und außerdem ist der Fußball natürlich meine Leidenschaft. Es ist noch keine Zeit aufzuhören“, sagt Jöcks.