Fußball, Oberliga SFB verlängern mit Koukoulis und Luzalunga

Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) treibt seine Kaderplanungen voran, denn er konnte die auslaufenden Verträge von Melva Luzalunga und Panagiotis Koukoulis um eine Spielzeit verlängern. Während Stürmer Luzalunga zuletzt die Bezirksliga-Reserve im Kampf um den Klassenerhalt unterstützte, war Koukoulis in der Oberliga-Vertretung auf der Außenbahn gesetzt. „Wir freuen uns sehr, dass die beiden Jungs bei uns bleiben, denn sie nehmen wichtige Rollen in unseren Zukunftsplanungen ein. Mit seinen neun Treffern war Melva sehr wichtig für die Zweite Mannschaft, aber hat uns auch in der Ersten weitergeholfen. Panagiotis war mit seiner Dynamik und Schnelligkeit ebenfalls ein wichtiger Faktor“, lobt Cheftrainer Salah El Halimi.