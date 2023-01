Fußball, Testspiele SC Reusrath fordert Monheims Auftaktgegner

Zeit zum Ausruhen gibt es in Reusrath aber immer noch nicht, am Mittwoch steht direkt das nächste Testspiel an, wenn um 19.30 Uhr Oberligist VfB 03 Hilden zu Gast ist – eine Partie, die sicher auch für die benachbarten Monheimer interessant sein dürfte, empfängt der FCM doch zum Rückrunden-Auftakt am Sonntag eben jenen VfB 03. Gegen dessen Landesliga-Reserve beschließen wiederum die Reusrather ebenfalls am Sonntag ihre intensive Testspielwoche.