Fußball, Bezirksliga SFB II wollen Klassenerhalt sichern

Dabringhauser TV – SC Reusrath. Es waren klare Worte, die Marco Schobhofen da einige Tage nach der 1:3-Niederlage im Derby gegen den HSV Langenfeld an seine Mannschaft gerichtet hat. „Man darf sich so nicht präsentieren – auch, wenn es um nichts mehr geht“, sagt der Coach, dessen Spieler ihm beipflichteten. „Sie waren selbst nicht zufrieden“, berichtet er. Nach einem katastrophalen Start in die Saison hatte sich seine Auswahl gefangen und spielte eine starke Rückserie. Das spreche für die Spieler. Dennoch hadert Schobhofen mit der Spielzeit. „Zufrieden bin ich nicht so ganz“, betont er, ohne es richtig greifen zu können. Angreifen kann der SCR für die kommende Saison auch auf dem Spielermarkt nicht. „Es ist nicht viel finanzieller Spielraum da“, erklärt der Trainer, der auf Talente im Umkreis setzen will. An diesem Donnerstag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) ist der DTV zu Gast.