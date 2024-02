Monheimer und Baumberger in der „Baller League“ SFB und FCM sind in der Halle vereint

Das inzwischen mehr als bekannte Hallenfußball-Format „Baller League“ spaltet auch die Gemüter. Das Event, das die Weltmeister Lukas Podolski und Mats Hummels ins Leben gerufen haben, erfreut sich aktuell nicht nur unter den Zuschauern in der Halle, sondern auch im Internet oder per TV-Streaming aufgrund bekannter Spieler, Team-Manager und der Amateurkicker zunehmend allergrößter Beliebtheit. Andererseits sehen Vereinstrainer die Ausflüge ihrer Akteure zu den Spielen montags abends in die Motorworld in Köln kritisch aufgrund der Verletzungsgefahr. So bewertet Dennis Ruess, Chefcoach des Landesliga-Tabellenführers 1. FC Monheim (FCM) den Einsatz seines Spielers Tim Kosmala für den VfR Zimbos in der „Baller League“ anders als Salah El Halimi, Chefcoach des Oberliga-Spitzenreiters Sportfreunde Baumberg den Einsatz seines Duos Babacar M’Bengue und Louis Klotz.