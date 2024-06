In die Kreisliga A Vier Gründe für den Abstieg der SFB II

Die Sportfreunde Baumberg II sind aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegen und starten in der kommenden Saison erstmals seit 2017 wieder in der Kreisliga A. Der Verein hatte den Abstieg seiner Reserve nach Bekunden von Trainer Daniel Errens stets vermeiden wollen, um auch Spielern der Erstauswahl nach gerade überstandenen Verletzungen Spielpraxis auf recht hohem fußballerischem Niveau zu ermöglichen. Allerdings hatte sich der Gang in Richtung Kreisliga in den vergangenen Spielzeiten bereits abgezeichnet. Vier mögliche Gründe, warum der Klassenerhalt nach einigen erfolgreichen Versuchen diesmal nicht gelang.