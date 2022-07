Fußball : Das ist der Spielplan der Bezirksligisten

Jörn Heimann kommt zum Saisonstart als Trainer des SSV Berghausen zurück zur Reserve der Sportfreunde Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Niederrhein Am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga gibt es direkt das Derby zwischen der Reserve der Sportfreunde Baumberg und dem SSV Berghausen. Der HSV Langenfeld startet mit einem Heimspiel.

Nach den Kostenpflichtiger Inhalt Spielplänen der Oberliga und der Landesligen hat der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) am Donnerstag auch die der Bezirksligen veröffentlicht – mit Ausnahme der Gruppe 3, in der es noch „ein schwebendes Sportgerichtsverfahren“ gibt, wie der FVN mitteilt. Aufsteigen werden in allen sieben Bezirksligastaffeln jeweils nur die Gruppenersten, es gibt jeweils vier Absteiger.

Staffel 2, die am Samstag, 13. August mit der Partie zwischen dem SC Radevormwald und dem BV Burscheid beginnt, hält tags darauf direkt ein Derby parat: Die Reserve der Sportfreunde Baumberg (SFB) empfängt um 15 Uhr den SSV Berghausen. Ein Heimspiel am ersten Spieltag hat zudem der HSV Langenfeld gegen den SC Ayyildiz Remscheid. Am zehnten Spieltag, Mitte Oktober, gibt es das Derby des HSV gegen die SFB II, direkt am Spieltag danach empfängt Berghausen den HSV.

Nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag geht die Liga ab dem 11. Dezember in die Winterpause, die am 26. Februar wieder endet. Der letzte Spieltag ist für den 4. Juni angesetzt. Da empfängt der HSV den TSV Solingen, der SSV Berghausen fährt zum SV Solingen, die SFB-Reserve tritt beim TSV Ronsdorf an.

(ame)