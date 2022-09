Fußball, Kreispokal : HSV ist eine Runde weiter, Berghausen scheidet aus

Langenfeld Die Sieglos-Serie des SSV Berghausen weitet sich auf den Kreispokal aus, die Langenfelder vom HSV gewinnen das Derby beim GSV. Sonntag geht es für beide in der Bezirksliga weiter.

SV Solingen – SSV Berghausen 2:1 (0:0). Der SSV Berghausen ist in der ersten Runde des Kreispokal Solingen ausgeschieden. Die Serie ohne Sieg wächst damit wettbewerbsübergreifend auf fünf Partien. Erneut verfolgte die Mannschaft von Trainer Jörn Heinmann dabei eine gute Portion Pech. „Wir haben das beste Spiel der ganzen Saison gemacht“, berichtete der Übungsleiter, „aber bei uns werden kleine Unachtsamkeiten sofort bestraft. Wenn wir so auftreten, dann muss das Spielglück einfach irgendwann zurückkommen.“

Zum Spielverlauf: Nach 50 Minuten geriet der SSV in Rückstand. Altin Shala traf für die Gastgeber. Der Mittelfeldspieler sollte die Schlüsselfigur des Spiels werden. Berghausen aber glich das Spiel wenig später zunächst aus – Nils Dames verwertete eine Hereingabe von Paul Zilles (74.). Doch wie schon zuletzt in der Liga besiegelte ein später Gegentreffer die Niederlage der Gäste. Shala sorgte mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung (90.+1).

Trotz der Erfolglos-Serie und späten Gegentoren glaubt Heinmann an die mentale Stabilität seines Teams: „Ich habe den Eindruck, dass es nicht in den Köpfen hängt, dass wir verkrampfen oder nach Gegentoren zusammenbrechen.“ Am Sonntag (13.30 Uhr) spielt Berghausen beim Vorjahreszweiten Solingen-Wald 03 in der Bezirksliga.

Der HSV ging bereits nach neun Minuten in Führung. Philipp Hombach verwertete eine Hereingabe von Konstatin Mayer. In der Folge bauten die Gastgeber aus der Kreisliga A mehr Druck auf, doch Ahmed El Morabiti beruhigte mit seinem Treffer die HSV-Nerven (45.+2). Nach der Pause passierte nicht viel, Marvin Klein sorgte schließlich für den Endstand (83.). „Uns ist das wichtig. Wir wollen so weit wie möglich kommen“, betonte Grillo. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastieren die Langenfelder in der Bezirksliga beim TSV Ronsdorf.