Topspiel der Bezirksliga HSV dreht das Derby gegen die Baumberger Reserve spät

Dass das Derby ein unterhaltsames werden würde, konnten Beobachtern bereits nach 60 Sekunden erahnen, als der HSV mit der ersten Aktion des Spiels in Führung ging. Die Gastgeber übten gleich Druck auf Baumberg aus, und ein Steckpass von Nabil El Marhoumi setzte Torschütze Severin Krayer in Szene, der vor dem Kasten eiskalt blieb (1.). „Wir haben das nicht nur in der ersten Minute gut gemacht, sondern die ersten 20 Minuten“, lobte HSV-Co-Trainer Heiko Schornstein, „danach haben wir es leider schleifen lassen.“ SFB-Coach Errens bemängelte die fehlende Bereitschaft seiner Elf zu Beginn des Spiels: „Wir waren schläfrig, haben den Ernst der Lage noch nicht wahrgenommen.“