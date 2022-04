Fußball, Kreisliga A : Inter Monheim gewinnt Derby in der Aufstiegsrunde

Burhan Aydin traf für Inter Monheim zum 2:2. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Inter Monheim gewinnt das Spektakel beim GSV Langenfeld mit 6:4, die HSV-Reserve geht in Gräfrath unter, Tuspo Richrath besiegt den TSV Solingen II klar. In der Abstiegsrunde feiern die Reserve des SSV Berghausen und der VfB Langenfeld wichtige Auswärtssiege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Kreisliga A Solingen, Aufstiegsrunde: GSV Langenfeld – Inter Monheim 4:6 (2:1). In einer sehr abwechslungsreichen Begegnung setzten sich die Monheimer in Langenfeld durch, damit zogen beide Mannschaften nach Punkten gleich. Den besseren Start erwischten jedoch die Gravenberger, Kevin Marx (8.) und Mohamed Bajut (23.) erzielten die frühen Tore. Monheims Angreifer Muhammet Ucar gelang fünf Minuten später der Anschlusstreffer. Burhan Aydin verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (53.), und in der Folgezeit schenkten sich die Mannschaften nichts. Ahmed El Morabiti besorgte nach etwas mehr als einer Stunde den ersten Führungstreffer für die Gäste, doch nur kurze Zeit später glich Bajut wieder aus. El Morabiti (71.) war mit dem 3:4 zur Stelle, Langenfelds Levent Plesina sorgte postwendend für den erneuten Ausgleich. Die Schlussphase stand dann ganz im Zeichen von Inter, Samet Akarsu (78.) und noch einmal El Morabiti (90.) waren für die Entscheidung zugunsten der Monheimer verantwortlich.

BV Gräfrath – HSV Langenfeld II 7:0 (2:0). Mit dem zweiten Sieg in Folge haben sich die Solinger an der Tabellenspitze festgesetzt. Die HSV-Zweitvertretung hielt in Durchgang eins noch ganz gut mit, kassierte die ersten Gegentore in der 26. und 42. Minute. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen aber alle Dämme, bis zur 70. Spielminute fielen die weiteren Treffer.

Tuspo Richrath – TSV Solingen II 4:0 (2:0). Nach der überraschenden Niederlage in Bergisch Neukirchen präsentierten sich die Richrather enorm verbessert und feierten am Ende einen in der Höhe verdienten Heimsieg. Zum Mann des Tages avancierte Alen Vincazovic als dreifacher Torschütze (10./38./51.). Marco Uebber trug sich rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff noch in die Torschützenliste ein.

Abstiegsrunde: 1 .FC Solingen – SSV Berghausen II 2:5 (1:2). Einen wichtigen Auswärtssieg in Solingen feierte die Berghausener Reserve. Den frühen Rückstand (10.) glich Simon Lülsdorf in der 20. Minute aus. Mohamed Aymane Hajjam brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Jan-Michael Neumann (48.), Michael Berger (54.) und Raphael Schruff (60.) sorgten mit ihren Toren für die vorzeitige Entscheidung zugunsten der Gäste. In der 76. Minute gelang den Klingenstädtern lediglich noch eine Ergebniskosmetik.