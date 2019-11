Fußball : Reusrath dreht noch auf, HSV sorgt weiter für Furore

Langenfeld/Monheim In der Fußball-Bezirksliga gewinnen die Langenfelder und der SCR, der nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 siegt. Dagegen verlieren Berghausen und die Reserve der Sportfreunde Baumberg, die dabei gleich zwei Elfmeter verschießen.

Während Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) in der Fremde eine Macht ist und seit mehr als einem Jahr kein Auswärtsspiel mehr verloren hat, musste er vor heimischer Kulisse schon die eine oder andere Enttäuschung verdauen. In den Heimspielen agierte die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich zwar sehr dominant und spielte sich zahlreiche Torchancen heraus, aber dann stach der Gegner mit geschickten Kontern eiskalt zu. Vor dem Spitzenspiel gegen den Lohausener SV waren die Reusrather gewarnt – und konnten tatsächlich einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2 (0:2)-Erfolg verwandeln. „Das war eine überragende Leistung“, lobte der glückliche Coach.