Fußball, Bezirksliga : Reserve: SFB gewinnen das hitzige Derby gegen FCM

Langenfeld/Monheim Die mit drei Oberliga-Spielern verstärkte Baumberger Reserve besiegt die aus Monheim 2:0. Der SSV Berghausen klettert mit einem 1:1 vor den HSV Langenfeld, der daheim verliert. Beide sehen sich am Sonntag zum Duell.

Die Wiedergutmachung ist mehr als gelungen. Nach der ärgerlichen 3:5-Pleite beim VfL Benrath konnten sich die Sportfreunde Baumberg II (SFB) ausgerechnet im Derby gegen den Lokalrivalen FC Monheim II (FCM) zurückmelden – 2:0 (0:0). „Am Ende hätten wir das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben müssen. Ich muss den Jungs den Vorwurf machen, dass sie vor dem gegnerischen Tor nicht zielstrebig genug waren. In den kommenden Wochen müssen wir unsere Leistung weiter steigern“, kritisierte Spielertrainer Sven Steinfort.

Die Hausherren wurden diesmal mit Tim Scharpel, Aleksandar Bojkovski und Milan Burovac durch drei Spieler aus dem Oberliga-Kader unterstützt, die allesamt ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisteten. Zunächst mussten sie erst einmal versuchen, Ruhe ins hitzige Duell zu bringen. Die mehr als 200 Zuschauer an der Sandstraße sorgten für viel Stimmung. „Es war eine tolle Atmosphäre, die aber auch den einen oder anderen Spieler nervös gemacht hat. Jeder Zweikampf wurde durch laute Kommentare aus dem Publikum begleitet“, berichtete Steinfort. Zunächst scheiterte Chadrak Bengi mit einem Schuss aus der Distanz (11.), bevor auch Burovac eine gute Möglichkeit nicht zu nutzen wusste (13.).

Anschließend wurde die Atmosphäre noch hitziger, weil Monheims Matthias Backhausen wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah (36.). „Die Karte muss man nicht geben“, meinte Steinfort. Nach der Pause sah der FCM-Akteur Anton Vogel wegen groben Foulspiels die Rote Karte (61.). „Die Platzverweise waren definitiv nicht nötig. Trotzdem haben wir auch in Unterzahl dagegen gehalten, und waren durchaus gefährlich“, betonte Monheims Trainer Michael Will. Durch ein Traumtor in den Winkel erzielte Burovac das 1:0 (63.), bevor er den Treffer von Alessio Cucci vorbereitete (73.).