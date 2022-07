Handball, Regionalliga : Die SGL legt jetzt die Grundlagen

Zum Trainingsauftakt der SGL mussten die Regionalliga-Handballer erst einmal die ungeliebten Dauerläufe absolvieren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Handballer sind in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga gestartet. Die Zeit bis zum Auftakt in der Meisterschaft ist kurz – eine ansprechende Aufgabe für den bisher einzigen Trainer Christian Paul.