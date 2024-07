Sportfreunde Baumberg im Trainingslager Meister-Coach hat einen der jüngsten Kader

Der Kader von Oberliga-Coach Salah El Halimi umfasst derzeit 28 Akteure. Das Durchschnittsalter beträgt 24 Jahre – es ist also wiederholt eines der jüngsten Teams der fünften Liga. Nach dem Umbruch strebt der Trainer mit den etablierten Spielern einen Platz in der oberen Tabellenhälfte mit positiven Überraschungen an – so wie in der Vorsaison. Die Truppe hinterlässt definitiv wiederholt einen verschworenen Eindruck und könnte durch die Routiniers um Daniel Schwabke, Robin Hömig, Sercan Er, Babacar M’Bengue und den anderen erfahrenen Spielern wiederholt für explosive Momente sorgen.