Fußball So feilt der FCM an der Form für die Oberliga

Zwar ist die Trainingsintensität weiterhin sehr hoch, doch die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) nehmen die Herausforderungen an. „Unsere Jungs ziehen voll mit“, sagte Cheftrainer Dennis Ruess. „In dieser Phase der Vorbereitung müssen sie nicht alles mögen, was wir im Trainerstab als Übungen vorsehen. Am wichtigsten ist es, dass sie die Dinge, die wir uns vorstellen, so gut wie möglich umsetzen. Damit sind wir voll und ganz zufrieden.“