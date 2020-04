Volleyball : Wernitz könnte seine Lizenz nachholen

Versammlung: Volleyball-Trainer Michael Wernitz und seine Mannschaft müssen abwarten, wie und wann es in der Regionalliga weitergeht. Foto: RP/Ralph Matzerath (Archiv)

Langenfeld Der Volleyball-Coach des Regionalligisten SG Langenfeld bekam bislang den Trainerschein von zwei Spielerinnen übertragen. Diese könnten aber nun gehen – der 65-Jährige müsste dann eine Lösung finden.

Der Kontakt ist lose geworden. Hin und wieder tauscht Trainer Michael Wernitz mit den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) Nachrichten über die sozialen Netzwerke aus. Durch die Coronavirus-Pandemie ist der Spielbetrieb zwar schon seit mehr als sechs Wochen eingestellt, doch verbindliche Trainingspläne wurden nicht ausgegeben. „Die Mädels entscheiden selber, was für sie wichtig ist“, erklärt Wernitz. „Manche Spielerinnen arbeiten individuell im Kraftbereich, andere gehen joggen oder fahren Rad.“

Die SGL beendet die abgebrochene Spielzeit auf einem ordentlichen vierten Platz, wobei mitunter sogar Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga West bestanden. Während der langen Zwangspause haben sich die Langenfelderinnen zumindest einmal intensiv über die Zukunft ausgetauscht. Es deutet sich an, dass der Großteil des Kaders auch für eine mögliche Saison 2020/2021 zur Verfügung steht. Dass die Außenangreiferin Svenja Tillmann ihren Abschied verkündet hat, ist indes sehr bitter. Die 27-Jährige will nun mit ihrer Schwester bei einem Wuppertaler Verein aktiv sein.