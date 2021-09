Sportkegeln, 2. Bundesliga : Langenfelder Sportkegler feiern klare Siege

Langenfeld In der Zweiten Bundesliga gibt es für den SKC Langenfeld/Paffrath ein klares 3:0 gegen Solingen/Hilden, die Reserve gewinnt ebenso deutlich gegen Aachen.

Am kommenden Wochenende tritt die Erste Mannschaft in der Zweiten Liga in Nordhorn an, wo sie in den vergangenen zwei Jahren durchaus gute Erfahrungen gemacht hat. Beim Tabellenzehnten will der Zusammenschluss aus Langenfeld und Paffrath an die zuletzt gute Leistung anknüpfen.