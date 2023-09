Handball, Regionalliga Ein Anführer im Tor der SGL

Handball-Torhüter sind ohnehin immer eine Geschichte für sich, und Simon Hüttel erfüllt so manches Klischee – jedenfalls was Emotionalität angeht. Nach abgewehrten Bällen ballt der 25-Jährige meist beide Fäuste, dreht sich gern mal in Richtung Tribüne und lässt seinen Gefühlen für ein paar Sekunden freien Lauf. „Emotionen reinzubringen ist ganz wichtig“, sagt der Tormann, der gerade in seine zweite Regionalliga-Saison mit der SG Langenfeld gestartet ist – und in dieser Spielzeit schon zum Vize-Kapitän gewählt worden ist.