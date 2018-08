Handball: SGL trainiert unter extremen Bedingungen

Jurek Tomasik kann in diesen Tagen nur selten mit seiner Mannschaft in der Halle trainieren – er versucht das mit Improvisation zu lösen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Von vernünftigem Training kann beim Handball-Drittligisten keine Rede sein – trotzdem gibt Trainer Tomasik sein Bestes.

Bisweilen kann der Sommer für Handballer besonders anstrengend sein. Während der Rest der Welt die hochsommerlichen Temperaturen draußen im Freibad genießt, müssen sie sich drinnen in der Halle auf die neue Saison vorbereiten. Wenn sich die Wärme unter dem Hallendach staut, ist jene Aufgabe besonders unangenehm. Trotz der größtenteils ausbleibenden Strapazen sind die Drittliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) dennoch enttäuscht darüber, dass ihre Trainingsmöglichkeiten in den Hallen am Konrad-Adenauer-Gymnasium momentan arg beschränkt sind.

Stattdessen arbeiten die Langenfelder häufiger im SGL-Bewegungszentrum an ihrer Fitness, als es ohnehin schon der Fall ist. Der erfahrene Fitness-Coach Marin Srsen will das Team sowohl im Ausdauer- als auch im Kraftbereich drittligatauglich machen. Außerdem versuchen sich die „Wild Boys“ jetzt regelmäßig bei Wassergymnastik, um auch an Stabilität zu gewinnen. „Wir hatten in den letzten Wochen leider nur wenig mit dem Ball zu tun“, stellt Tomasik fest.