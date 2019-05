Leichtathletik : SGL-Staffeln steigen stark in die Saison ein

Langenfeld Das Trainingslager in den Oster-Schulferien ist inzwischen in der Saison-Vorbereitung längst eine Tradition für die Leichtathleten der SG Langenfeld (SGL). Diesmal waren sogar 21 Sportler vorwiegend im Alter von 13 bis 16 Jahren mit von der Partie – ein Rekordwert.

Sehr erfolgreich liefen dann zum Auftakt die Regions-Staffelmeisterschaften in Wupertal. Dort sorgte die Staffel der männlichen Jugend U 16 über 4x100 Meter sogar für eine große Überraschung. Mit 47,91 Sekunden löste das schnelle Quartett als Dritter nicht nur das Ticket für die Nordrhein-Titelkämpfe, sondern direkt auch die Fahrkarte für die NRW-Meisterschaften. Jonatahn Nummert, Nils Benzler, Leon Kleber und Simin Habler waren später selbst am meisten von der hervorragenden Zeit überrascht.

Über 4x100 Meter der weiblichen Jugend U 18 erreichten Carlotta Müllerm Leo Cleibrock, Helene Krutwig und Alea Schruff in 54,02 Sekunden die fünftschnellste Zeit. Die vier Sprinterinnen des jüngeren Jahrgangs, die zum ersten Mal in dieser Besetzung am Start waren, lagen am Ende nicht weit von der NRW-Qualifikation entfernt.