Volleyball : SGL erwartet 18 Teams zum Turnier der Jugend

Langenfeld Die Volleyball-Abteilung der SG Langenfeld freut sich sehr auf ihr Freiluft-Turnier auf der Carl-Voss-Anlage am Fahlerweg. Am 7. Juli (Sonntag, Beginn 10 Uhr) kämpfen 18 Mannschaften in vier verschiedenen Klassen um den Sieg.

