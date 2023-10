Volleyball, Regionalliga SGL sucht nach ihrer Auswärtsform

Wenn die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) an diesem Samstag (17 Uhr) beim TV Gladbeck antreten, treffen zwei gute Bekannte aufeinander. „Ich würde in diesem Fall noch nicht von einer Freundschaft sprechen, aber wir pflegen ein positives Verhältnis zu den Gladbeckerinnen. Da wir viele Jahre gemeinsam in der Regionalliga gespielt haben, gibt es noch einige Erinnerungen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen“, sagt SGL-Chefcoach Michael Wernitz, der in der Volleyball-Szene bestens vernetzt ist.