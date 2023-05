Handball, Verbandsliga SGL-Reserve bleibt in der Verbandsliga

Am Samstagabend war dann endlich alles vorbei. Ihr Heimspiel hatte die erste Mannschaft der SG Langenfeld knapp gegen den Bergischen HC II verloren, sportlich war das Duell aber bedeutungslos. Viel wichtiger war der Sieg der zweiten Mannschaft der Handballer zuvor: Mit einem 26:22 (16:13) gegen die Cronenberger TG brachte das Team von Trainer Martin Wendt den Klassenerhalt unter Dach und Fach. So konnte sich der Coach relativ entspannt an den Bierwagen vor der Halle lehnen und verkünden: „Wir sind jetzt natürlich erleichtert, dass alles geklappt hat.“