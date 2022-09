Volleyball, Oberliga : Gerke will den Wiederaufstieg

Ramona Gerke (re.) verfügt über einen harten Schlag – das ist eine der Stärken, die ihr Trainer Michael Wernitz bei Volleyball-Oberligist SG Langenfeld bei ihr nennt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die ehrgeizige Volleyballerin Ramona Gerke möchte mit der SG Langenfeld möglichst sofort wieder zurück in die Regionalliga. Die 25-Jährige arbeitet an sich, um dem Team zu helfen.

Von Julian Schmitt

Ramona Gerke hat sich eine kleine Auszeit genommen. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Carolin Heydrich fehlte sie beim Training des Volleyball-Oberligisten SG Langenfeld (SGL), um sich in Südfrankreich zu erholen. „Wir haben es genossen, einige Tage im August durchzuschnaufen. Jetzt haben wir die Akkus für den Rest der Vorbereitung wieder aufgeladen“, erklärt Gerke, die in der Mannschaft sehr gut integriert ist.

Erst vor einem Jahr entschied sich die Außenangreiferin dazu, vom Regionalligisten DSC 99 Düsseldorf nach Langenfeld zu wechseln. Dass die SGL gleich von der Regionalliga in der Oberliga abstieg, entsprach so gar nicht den Vorstellungen der ehrgeizigen Sportlerin. Gerke stellt klar: „Man hat sich nach dem Abstieg natürlich Gedanken gemacht, in welcher Richtung es weitergeht. Als alle Spielerinnen bei der ersten Mannschaftssitzung nach der Pause den sofortigen Wiederaufstieg ausgegeben haben, wollte ich definitiv bleiben. Wir können das schaffen, weil unser Mannschaftsgefüge stimmt.“

Im Außenangriff muss Gerke um ihren Platz kämpfen, denn sie hat mit Kapitänin Diana Kiss, Carlotta Kauka, Jürina Hildebrand und Vivien Tänzler starke Konkurrentinnen. Doch auch in der vergangenen Serie war Gerke häufig gesetzt. „Wir wissen ganz genau, zu welchen tollen Leistungen Mona in der Lage ist“, lobt Trainer Michael Wernitz. „Sie hat einen sehr guten Block und einen harten Schlag. Mit ihrem Mut kann sie immer wieder für gute Momente sorgen.“ Zuspielerin Monika Litwin stimmt zu: „Mona ist sehr wichtig für unseren Angriff. Sie kann die Bälle gut verwerten.“

Auf der einen Seite strahlt Gerke im Spiel häufig Präsenz aus. Auf der anderen Seite muss sie noch an einigen Bereichen arbeiten. „Ich will meinen Aufschlag noch verbessern, dem durch seine mangelnde Rhythmisierung die Stabilität fehlt. Wenn ich den Ball richtig treffe, ist mein Aufschlag okay. In vielen Fällen fehlt ihm aber die Präzision“, sagt die 1,78 Meter große Außenangreiferin. Als Master-Studentin der Sport- und Bewegungsgerontologie geht sie auch hauptberuflich in die Tiefe.

Darüber hinaus will Gerke noch an ihrem Umgang mit Rückschlägen arbeiten. „Mona hat ein riesiges Potenzial, das sie in der letzten Saison immer wieder abrufen konnte“, sagt Wernitz. „Sie kann noch besser werden, wenn sie Tipps im Training besser annimmt. Mona ist sehr ehrgeizig, sodass sie manchmal noch etwas mehr Geduld braucht. Wenn sie aufmerksam und geduldig ist, kann sie sich noch weiterentwickeln.“