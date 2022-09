Volleyball, Landesliga : SGL-Volleyballerinnen legen die Basis

Langenfeld Die Langenfelder Volleyballerinnen wollen den Wiederaufstieg in die Regionalliga und testen derzeit recht erfolgreich. An der Defensive muss das Team von Trainer Michael Wernitz noch arbeiten.

Monika Litwin geht voran. Die 29 Jahre alte Zuspielerin scheut im Training keinen Weg, um mit den Oberliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) die Grundlage für den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. „Wir wollen so schnell wie möglich in die Regionalliga zurückkehren“, betont die Polin. „Wenn ich mir die Fähigkeiten meiner Mitspielerinnen vor Augen führe, dann können wir unser Ziel auch erreichen.“

Um die Wettkampfbelastung zu simulieren, setzte das Trainer-Gespann um Michael Wernitz und Mark Nahrstedt einige Tests an. Während der Hildener AT in der vergangenen Saison in die Regionalliga aufstieg, musste die SGL den entgegengesetzten Weg antreten. Nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten sich die Langenfelderinnen nun dennoch im Test mit 4:1 (25:21, 26:28, 25:23, 25:21, 25:21) beim HAT durchsetzen. Dabei mussten die Gäste aus gesundheitlichen Gründen auf ihre Diagonalspielerinnen Alexa Leimbach, Vivien Tänzler und Carolin Heinrich verzichten. Die Kapitänin Diana Kiss konnte die Lücke erfolgreich schließen.