Handball, Regionalliga : SG Langenfeld steht kurz vor dem Ziel

Die Langenfelder Handballer um Thorben Richartz können am Wochenende den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Handball-Regionalligist aus Langenfeld braucht einen Sieg bei der HSG Siebengebirge, um ohne Schützenhilfe die letzten Restzweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

Von Moritz Löhr

Markus Becker hatte seine Rettungsmission gerade erst angetreten, da stellte der Trainer der SG Langenfeld bereits klar: „Ein Endspiel am letzten Spieltag bei Schlusslicht HSG Siebengebirge möchte ich unbedingt verhindern.“ Das war Mitte März – und Becker unternahm seitdem alles, damit seine Handballer bis zum Aufeinandertreffen am Samstag (19.30 Uhr) die nötigen Punkte im Abstiegskampf der Regionalliga sammeln.

Zwei Spieltage vor Saisonende stehen Becker und sein Team unmittelbar vor dem Ziel. Am Klassenerhalt der Grün-Weißen zweifelt vor dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht niemand mehr. In Königswinter können auch die letzten rechnerischen Zweifel beseitigt werden. Das Endspiel beim bereits feststehenden Absteiger hat sich zu einem Matchballspiel verwandelt.

Die SGL braucht noch einen Sieg oder Schützenhilfe von anderen Ligarivalen, um am Saisonende sicher über dem Strich zu stehen. Verliert etwa der Tabellenvorletzte TV Rheinbach parallel beim Neusser HV, wäre der Ligaverbleib für die Langenfelder unabhängig vom Ausgang ihres Spiels fix. Höchstwahrscheinlich reichen aber bereits die jetzigen 17:31 Punkte für den Klassenerhalt.

Darauf will sich die SGL aber nicht verlassen. Ohnehin: Mit vier Siegen aus fünf Spielen spielte sich das Becker-Team in einen Lauf, der auch bei der HSG nicht enden soll. Eine Klassenerhalts-Party soll dann im Rahmen des Saisonabschlusses am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) beim Nachholspiel gegen den HC Weiden steigen – bestenfalls mit zwei weiteren Siegen im Gepäck.

Es wäre der versöhnliche Abschluss einer insgesamt verkorksten Saison, die vielversprechend mit dem Triumph im Amateurpokal begann. Doch Ex-Trainer Lars Brümmer und die junge Langenfelder Mannschaft fanden nicht zueinander. Der Trainerwechsel, der auf Drängen des Teams im März vollzogen wurde, entpuppte sich als die richtige Entscheidung. Unter dem 39-Jährigen gelangen in neun Spielen fünf Siege – mehr als ins Brümmers gesamter Amtszeit. Das erlösende 29:16 gegen den OSC Rheinhausen am Dienstag war gegen einen schwachen Gegner die stärkste Vorstellung. Personell hatte Becker auf Rechtsaußen Mathis Pötzsch und Kreisläufer Nils Raschke verzichten müssen. Raschke kehrt nun wieder zurück. Für seinen Positionskollegen Andreas Nelte wird die Partie am Samstag indes die letzte im Trikot der SGL sein. Er ist beim Saisonabschluss gegen Weiden privat verhindert.

Ebenfalls auf Abschiedstour ist Thorsten Scholl. Der Trainer der zweiten Mannschaft gibt sein Amt am Saisonende an Martin Wendt und Matthias Herff ab. Drei Spiele stehen noch aus, als Achter befindet sich die SGL II im Niemandsland der Tabelle. Im Nachholspiel am Mittwoch beim TB Wülfrath setzte es ein 26:29 (15:13). Es war die insgesamt zwölfte Saisonniederlage für die Reserve.