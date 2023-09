Volleyball, Oberliga Volleyballtrainer fordert Steigerung

Michael Wernitz kennt sich bestens in der Szene aus, denn der Volleyball-Lehrer geht seit Jahrzehnten seiner Leidenschaft nach – und ist auch in die Ausbildung der Schiedsrichter involviert. Aus seinen Beobachtungen weiß Wernitz, dass die SG Langenfeld (SGL) das Regionalliga-Spiel am Samstag (18 Uhr) beim VTV Freier Grund ernst nehmen sollte: „Die Spielerinnen von Freier Grund haben schon mehrmals gezeigt, dass sie eine hohe Qualität haben. Wir müssen diesmal besonders wachsam sein, weil ihr Angriff sehr gefährlich sein kann – wenn man ihm die Möglichkeit gibt.“