Volleyball, Frauen-Oberliga : SGL siegt ungefährdet und glanzlos

Langenfeld Die Langenfelder Oberliga-Volleyballerinnen schlagen zwar den TB Höntrop mit 3:0, Trainer Michael Wernitz bemängelt aber dennoch zu viele Eigenfehler des Teams.

Von Beginn an dominierten die Langenfelderinnen das Geschehen, während die Gäste ersatzgeschwächt angereist waren und nur selten Gefahr ausstrahlen konnten. Durch die präzisen Zuspiele von Monika Litwin spielten sich die Außenangreiferinnen Diana Kiss und Carolin Heydrich immer wieder in den Vordergrund – 14:6. „Zwar hatten wir den ersten Satz unter Kontrolle, aber wir haben sieben Aufschlagfehler und vier Eigenfehler im Angriff produziert. Wir dürfen nicht so viele Geschenke an den Gegner verteilen“, betonte Wernitz. Dennoch setzte sich die SGL mit 25:17 letztlich klar durch.