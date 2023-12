Volleyball, Frauen-Regionalliga SG Langenfeld sehnt sich nach Befreiungsschlag

Langenfeld · In der Regionalliga hinken Langenfelds Volleyballerinnen bislang ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Bei Abstiegskandidat MTV Köln soll an diesem Samstag nun ein Sieg her – so wie beim 3:0 im Hinspiel.

14.12.2023 , 17:30 Uhr

Carina Zandt und Carlotta Kauka (v.l.) unterlagen mit der SG Langenfeld zuletzt 1:3 beim TuS Herten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt