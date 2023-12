Volleyball, Frauen-Regionalliga SGL muss Eigenfehler reduzieren

Der Termin ist ungewöhnlich, denn erst am Sonntag ab 17 Uhr treten die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der „Knappenhalle“ des TuS Herten an. „Die Hertenerinnen haben den spätesten Spielbeginn gewählt, der am Wochenende nur möglich war. Das ist aber ihr gutes Recht, zumal sie sich zu dieser Uhrzeit am zweiten Advent besonders viele Zuschauer versprechen. Wir wissen aus Erfahrung, dass Herten über sehr viele enthusiastische Anhänger verfügt“, sagt SGL-Chefcoach Michael Wernitz.