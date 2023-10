Volleyball, Frauen-Regionalliga Volleyballerinnen klettern auf Platz zwei

Nachdem er an den ersten beiden Spieltagen gefehlt hatte, konnte Michael Wernitz jetzt erstmals in dieser Spielzeit wieder auf der Bank sitzen – und die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) im Spiel beim VTV Freier Grund betreuen. Dass seinem Team mit dem 3:1 (23:25, 25:13, 25:22, 25:20) der erste Auswärtssieg gelang, freute den Chefcoach freilich besonders. „Für mich fiel das Spiel schon etwas überraschend deutlich aus, weil ich den VTV als sehr unangenehmen Gegner in Erinnerung hatte. Letztendlich haben sich die Dinge jedoch so geändert, dass uns Freier Grund mit seiner Spielweise sehr entgegengekommen ist.“