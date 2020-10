Volleyball, Frauen-Regionalliga : SG Langenfeld feilt an der Feinjustierung

Langenfeld Am Sonntag steht für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld die nächste schwierige Partie auf dem Plan. Ab 15 Uhr ist der Spitzenreiter TV Hörde II zu Gast in der Sporthalle Hinter den Gärten.

Die Anforderungen sind so hoch wie selten zuvor. In dieser Saison müssen die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) Woche für Woche an ihre Grenzen gehen. Einerseits gilt es, die wegen der Corona-Pandemie geltenden Hygienevorschriften in den Trainingseinheiten und Spielen akribisch umzusetzen. Andererseits sind die Gegner in der 14 Teams umfassenden Liga noch stärker geworden, weil Aufsteiger wie RC Borken-Hoxfeld II oder TV Hörde II brandgefährlich sind.