Volleyball, Regionalliga : SGL-Volleyballerinnen sind erneut doppelt gefordert

Während Vivien Tänzler (hinten links) vorerst nicht mehr für die SGL aktiv ist, gehört Diana Kiss (hinten rechts) weiter zu den wichtigsten Kräften. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Regionalliga-Team der SGL bekommt es zum Jahresabschluss mit Geldern und Freier Grund zu tun. Trainer Michael Wernitz nennt die mangelnde Konzentration der Volleyballerinnen als einen Grund für die bislang holprige Saison.

Die Weihnachtsfeier war bereits geplant. Die gelernte Libera Almedina Hajadarevic hatte die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) zu sich nach Hause eingeladen, um auch in diesem Jahr beisammenzusitzen. „Aufgrund der Pandemie waren wir leider dazu gezwungen, die Weihnachtsfeier abzusagen“, sagt SGL-Trainer Michael Wernitz. „Unsere Zuspielerin Carina Zandt will einen weiteren Termin als Ersatz ins Gespräch bringen, aber wahrscheinlich wird auch dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein.“ Obwohl alle Spielerinnen mindestens zwei Mal geimpft sind, will die SGL kein Risiko eingehen.

Während das Weihnachtsfest bald ansteht, gibt es für die Langenfelderinnen in sportlicher Hinsicht nichts zu feiern. Schließlich stehen sie mit nur sechs Punkten aus acht Partien auf dem vorletzten Platz. Nur das Schlusslicht SV Wachtberg (vier Zähler) hat noch schlechter abgeschnitten. „Zwar sind viele Spielerinnen über unsere Bilanz sehr enttäuscht, aber die Stimmung im Team ist noch in Ordnung. Auch die Zuschauer sind weiterhin für uns da. Leider können wir die Unterstützung nicht durch gute Leistungen belohnen“, stellt der erfahrene Trainer fest.

Die jüngste 1:3-Pleite beim Konkurrenten SC 99 Düsseldorf offenbarte erneut die Schwachstellen der SGL. Die Gastgeberinnen um Anführerin Lena Röwer nutzten insbesondere die instabile Langenfelder Annahme aus. „Wir haben vor der Saison ganz klar besprochen, wer die Verantwortung für die Zwischenräume übernimmt“, betont Wernitz. „Leider stimmt die Abstimmung dann trotzdem nicht. Es fehlt die Disziplin, um die Vorgaben auch möglichst konsequent einzuhalten. Ich vermisse die Konzentration für das Wesentliche.“ Auf der Libero-Position stand Christin Nadolski deshalb bisweilen vor unlösbaren Aufgaben.

Nachdem sich die Außenangreiferinnen Carlotta Kauka zuletzt in einer beeindruckenden Verfassung präsentiert hatte und mehrmals zur besten Spielerin gewählt wurde, konnte sie an ihre Leistungen nicht mehr anknüpfen. Darüber hinaus fehlten Sarah Spohr, Julia Speckmaier und Isabelle Pechlof im Mittelblock die Durchschlagskraft. „Viele Spielerinnen waren danach auf sich selbst sauer. Sie sind sehr selbstkritisch. Es ist eine gute Entwicklung, dass die Mädels nicht mehr auf die Fehler der anderen zeigen. Wir sind ein Team“, betont Wernitz.

Mit gefährlichen Angriffsaktionen machte dagegen die erfahrene Kapitänin Diana Kiss auf sich aufmerksam. Trotz ihres fortgeschrittenen Volleyball-Alters von 45 Jahren führt sie weiterhin das Team an. „Es ist toll, dass Diana die Vorgaben in der Annahme umsetzt“, lobt der Coach. „Diana hat ihr Spiel weiter verbessert. Sie muss dennoch aufpassen, dass sie nicht in alte Muster verfällt.“

Zum Jahresabschluss steht ein Doppelspieltag auf dem Plan. Nachdem die Langenfelderinnen am Samstag (18 Uhr) beim Zweiten VC Eintracht Geldern antreten, empfangen sie am Sonntag (15 Uhr, Halle Hinter den Gärten) den VTV Freier Grund. „Wir werden es gegen Geldern schwer haben, weil sie uns durch ihre großen Spielerinnen körperlich überlegen sind. Auswärts haben wir aber schon häufig eine gute Vorstellung abgeliefert, da wir dort nicht so sehr unter Druck stehen wie vor heimischem Publikum.“ Dennoch will der Zweite Geldern (17 Zähler) im Kampf um den Aufstieg unbedingt punkten. Auch der Vierte Freier Grund (15 Zähler) wird der SGL alles abverlangen.

Dass die Diagonalspielerin Vivien Tänzler aus privaten und beruflichen Gründen bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung steht, ist eine erhebliche Schwächung. „Es tut uns sehr weh, dass Vivi mit ihrer sehr erfahrenen Spielweise nicht mehr bei uns ist. Sie kann den Unterschied ausmachen“, lobt der Coach, der zuletzt auch auf Carolin Heydrich (Fußverletzung) verzichten musste. Bislang gelang es der Vize-Kapitänin Sarah Brust, den Ausfall gut zu kompensieren.