Volleyball, Regionalliga Volleyballerinnen der SGL erleiden Rückschlag

Nach ihrem Aufstieg aus der Oberliga mussten die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der Regionalliga West den ersten Rückschlag hinnehmen: Beim neuen Spitzenreiter VC Geldern zogen sie klar den Kürzeren – 0:3 (24:26, 25:27, 25:27). Zum Saisonauftakt hatte sich die SGL noch deutlich gegen den Mit-Aufsteiger MTV Köln (3:0) durchgesetzt. „Leider konnten wir an den erfolgreichen Start in die neue Spielzeit nicht anknüpfen. Es ist klar, dass die Mädels jetzt sehr enttäuscht sind“, sagte Co-Trainer Mark Nahrstedt.