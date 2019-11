1:3 in Paderborn : Volleyballerinnen enttäuschen auf ganzer Linie

1:3 in Paderborn

Svenja Tillmann (Mitte) und die SGL-Volleyballerinnen lieferten beim 1:3 in Paderborn eine schwache Vorstellung ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Regionalligist SG Langenfeld ist nur im ersten Satz ein ebenbürtiger Gegner für Paderborn und verspielt erneut eine Führung.

Alle Warnungen blieben letztendlich ohne Gehör. Vor dem Spiel beim direkten Konkurrenten VoR Paderborn hatte der erfahrene Trainer Michael Wernitz die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) noch eindringlich aufgefordert, dieses Mal mit mehr Durchschlagskraft zu agieren. Außerdem sollten die Spielerinnen nun nicht mehr als Einzelkünstlerinnen, sondern als Einheit auftreten. Doch letztlich fiel Langenfeld erneut in alte Muster, sodass es nach rund 100 Minuten Spielzeit klar den Kürzeren zog – 1:3 (25:17, 17:25, 20:25, 14:25).

Bereits am vergangenen Spieltag konnte die SGL beim 1:3 eine Führung gegen den neuen Spitzenreiter TSV Bayer Leverkusen II nicht verteidigen. „Dass wir schon wieder die Partie nach dem ersten Satz hergeschenkt haben, ist mir unerklärlich. Die Niederlage ist sehr bitter und wir sind mit einer großen Portion voller Enttäuschung nach Langenfeld zurückgereist“, sagte Wernitz, dessen Mannschaft hinter den neuen Vierten Paderborn (17 Punkte) auf Rang fünf abrutschte (15 Zähler). Der Zweite TuS Herten (19) und der Tabellenführer Leverkusen (23) konnten sich vorerst absetzen.

Die Ausgangslage war aufgrund von personellen Engpässen bereits sehr durchwachsen. So knickte die Mittelblockerin Anna Boytinck im Abschluss-Training um. Sie fällt nun mit einem Bänderriss gleich mehrere Wochen aus. „Das ist sehr ärgerlich, weil sich Anna als Neuzugang bereits hervorragend bei uns eingefunden hat“, erklärte der Coach. Zudem mussten auch die anderen Mittelblockerinnen Jil Molitor (Verletzung am Handgelenk) und Anne Schmittmann (dienstliche Verpflichtungen) weiter passen, sodass nur noch Silke Althaus übrig blieb. Deshalb sprang Außenangreiferin Svenja Tillmann kurzfristig ein.

Wernitz’ Weckruf an die SGL

Volleyball : Wernitz’ Weckruf an die SGL

„Der Anfang war wirklich wunderbar“, lobte Wernitz. „Ich habe in den letzten Jahren selten einen so guten Satz von uns gesehen. Die Mädels haben in den meisten Bereichen ganz viele Dinge richtig gemacht.“ Obwohl die agile Tillmann eigentlich für die Außenbahn ausgebildet ist, fand sie sich bereits sehr gut im Mittelblock ein. Durch mitunter spektakuläre Aktionen holte sie Langenfeld mehrere Punkte.