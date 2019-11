Handball : Spannungsabfall nach dem Derbysieg

Langenfeld Die Handballer der SG Langenfeld verlieren nach ihrem Coup gegen den bis dahin unbesiegten Spitzenreiter der Regionalliga, den TuS Opladen, nun beim TV Rheinbach und stehen so einstweilen im Niemandsland der Tabelle. Trainer Markus Becker bemängelt fehlende Konstanz bei seinem Team.

Noch vor einer Woche ritten die Handballer der SG Langenfeld (SGL) auf einer Welle der Euphorie. Ein Auswärtsspiel später sind sie zurück in der Realität – und die befindet sich nach acht Spieltagen im tristen Regionalliga-Mittelfeld. Das 25:30 (15:16) beim TV Rheinbach war ein (erneuter) Rückschlag in der bisher so undurchsichtigen Saison des Drittliga-Absteigers. Vom überraschenden Derbysieg gegen den TuS Opladen aus der Vorwoche redet vorerst keiner mehr, als Tabellen-Neunter (7:9 Punkte) verpassten die Langenfelder den möglichen Anschluss an die Spitzenteams der Liga.