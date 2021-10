19:42-Niederlage : SG Langenfeld schlägt sich tapfer und erntet Lob

Max Guggenmos setzt im Pokalspiel gegen Hannover zum Wurf an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld verlieren im DHB-Pokal erwartungsgemäß deutlich gegen den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, genießen aber das Erlebnis eines großen Spiels.

Von Jim Decker

Am lautesten wurde es in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium nach 92 Spielsekunden. Im DHB-Pokalduell der Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) mit dem Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf kam Rechtsaußen Max Guggenmos zu seiner bereits zweiten Chance, und diesmal verwandelte der Rechtshänder zum 1:0 der Langenfelder gegen den großen Favoriten. Es sollte vor 350 Zuschauern die einzige Führung des krassen Außenseiters bleiben. Die SGL unterlag den Niedersachsen am Dienstagabend ebenso verdient wie deutlich mit 19:42 (8:20), Hannover-Coach Christian Prokop hatte aber ein großes Lob für die SGL übrig.

„Langenfeld ist eine sehr ehrgeizige und talentierte Mannschaft mit verschiedenen Deckungssystemen. Wir hatten schon ein Auge drauf, dass sie uns in der Abwehr früh angehen, schnell anspringen. Das erlebt man in der Bundesliga seltener“, sagte der frühere Bundestrainer, freute sich am Ende aber über eine „fokussierte“ und „konzentrierte“ Leistung seines Teams.

Die SGL agierte wenig überraschend nie auf Augenhöhe, dabei schien Hannover zumindest die ersten 20 Minuten verwundbar. Der Bundesligist verwaltete das Spiel, ohne ernsthaften Aufwand zu betreiben. Vor den Augen der versammelten Stadtvertretung um Bürgermeister Frank Schneider schaffte es der Amateurpokalsieger aber nicht, die anfängliche Schwäche des Gegners zu nutzen. Das lag an zu großem Respekt, aber auch an zahlreichen Undiszipliniertheiten. So kassierte das Team von Trainer Lars Brümmer nach bereits 20 Minuten vier teils unnötige Zeitstrafen, die den Gästen das Leben leicht machten.

Das Spiel plätscherte vor sich hin und der Vorsprung wuchs an. Brümmer ließ alle Spieler seines Kaders auf das Feld, ziemlich früh stand das Erlebnis im Vordergrund. Die Tore der Grün-Weißen, vor allem beim guten Wiederbeginn nach der Pause, feierten die Zuschauer lautstark. Auch die trotz der vielen Gegentreffer guten Torhüter Jonas Bang und Yorick Wolters sorgten für Jubelschreie. „Wir haben ein paar ordentliche Tore rausgespielt und können rundum zufrieden sein“, resümierte SGL-Coach Brümmer. „Es freut mich für das Publikum, die Mannschaft und alle Beteiligten. So einen Abend nimmt man gerne mit.“

Die Handballer der SG Langenfeld lassen nach dem Pokalspiel gegen Hannover ihrer Freude freien Lauf – und werden von 350 Zuschauern gefeiert. Foto: Jim Decker

Sogar eine Handvoll Hannoveraner Fans hatte sich auf den Weg in die Posthornstadt gemacht, ebenso wie der mit SGL-Kappe ausgestattete Markus Becker. Der Ex-Trainer der SGL hatte das Team vor anderthalb Jahren ins Finalturnier um den Amateurpokal geführt, das die SGL vor rund zwei Wochen im Saarland für sich entschied.