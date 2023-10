Handball, Regionalliga SGL kassiert eine Klatsche bei TuSEM Essen II

Daran war in Essen nicht ansatzweise zu denken. Bis zur Mitte der ersten Hälfte hielt Langenfeld noch mit, dann folgten eine Zeitstrafe und vier Gegentore. Vor der Halbzeit wiederholte sich das Schema, erneut kassierte Pauls Team vier Gegentreffer, der Faden ging vollends verloren. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Offensive zwar treffsicherer, die sonst so stabile Deckung blieb aber weiterhin wehrlos. So viele Gegentore wie in Essen hatte die SGL seit zwei Jahren nicht mehr kassiert.