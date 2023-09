Handball SGL steht daheim mit leeren Händen da

Stimmungslagen in wenige Worte zu verpacken ist gar nicht einfach. Christian Paul gelingt das aber oft ganz gut. Doch um die Worte des Cheftrainers der SG Langenfeld nach dem 21:27 (12:13) in der Handball-Regionalliga gegen den OSC Rheinhausen richtig einzuordnen, benötigte man doch die Eindrücke des Spiels zuvor. Gegen das Team seines Vor-Vorgängers Lars Brümmer hatten die Langenfelder tapfer gekämpft, waren aber am Ende etwas eingebrochen und beim ersten Heimspiel des Jahres folgerichtig ohne Punkte geblieben. „Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht“, fasste Paul dementsprechend zusammen. Seine Enttäuschung galt aber viel weniger den Spielern, sondern dem deutlichen Ergebnis, denn auch der spielende Sportliche Leiter Sandro Gohly urteilte: „Am Ende waren es sechs Tore zu viel.“