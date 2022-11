Handball, Regionalliga SGL verliert mit Überraschungszugang

Am Ende jubelte Lars Brümmer – dabei hätten genauso gut seine ehemaligen Spieler als Sieger dastehen können. Der Coach des OSC Rheinhausen gewann das Wiedersehen in der Handball-Regionalliga mit seinem Ex-Klub SG Langenfeld mit 32:30 (18:16) – und die Posthornstädter durften sich darüber ordentlich ärgern. „Solche Spiele kannst du gewinnen, musst du aber nicht“, resümierte Christian Paul, der einst als Brümmers Hospitant in Langenfeld begonnen hatte und nun dort Cheftrainer ist. Mit dieser Analyse hatte er Recht, aber angesichts der emotionalen Situation vor dem Duell am Sonntagnachmittag war der eine oder andere besonders angefixt: Brümmer war im vergangenen Frühjahr auf Betreiben der SGL-Handballer in Langenfeld entlassen worden.