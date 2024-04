Handball, Regionalliga Becker vermisst das SGL-Kämpferherz

War es das etwa für die SG Langenfeld? Die Niederlage mit 28:30 (16:15) bei der HG LTG/HTV Remscheid könnte man jedenfalls so interpretieren. 15-mal hat der Handball-Regionalligist nun bei 23 Saisonspielen verloren, weiterhin stehen nur 13 Punkte auf dem Konto. Die SGL ist Tabellenletzter. „Soll ich jetzt sagen, wir geben auf?“, fragt Markus Becker und gibt die Antwort gleich mit: „Dann hätte ich meinen Job verfehlt und auch kein Sportlerherz.“ Auch drei Spieltage vor Saisonende also kein Ende der Hoffnung. Und doch traf die Niederlage in Remscheid die Mannschaft ins Mark: Trainer wie Spieler hatten sich etwas ausgerechnet, waren gut ins Spiel reingekommen – und standen schließlich doch mit leeren Händen da.