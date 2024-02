Handball, Regionalliga Der SGL fehlt noch die mentale Stärke

Ganz nah waren die Handballer der SG Langenfeld am nächsten Sieg in der Regionalliga Nordrhein, doch am Samstagabend gingen am Ende Trainer, Spieler und Zuschauer enttäuscht aus der Halle. Der HC Gelpe/Strombach behielt beim 30:32 (15:16) die Oberhand, Langenfeld ging zum dreizehnten Mal in der laufenden Spielzeit leer aus. Und klebt damit weiter wie festgetackert am Tabellenende der vierten Liga fest: Mit nur acht Punkten nach 18 Partien steuert der Verein weiter schnurstracks in Richtung Oberliga. „Wir hätten einen Schritt nach vorne machen müssen“, betonte auch Trainer Markus Becker, bleibt aber Optimist: „Wir haben noch acht Spieltage, und ich bin kein Freund davon, vorzeitig aufzugeben.“