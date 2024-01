Handball, Regionalliga Ein kleiner Rückschlag für die SGL

Nach dem Hoffnungsschimmer folgte für die Viertliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) erst einmal wieder ein ernüchterndes Wochenende: Mit 23:26 (15:15) unterlagen die Posthornstädter am Samstagabend in der heimischen Sporthalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium dem TSV Bonn und kassierten damit die elfte Niederlage im 15. Saisonspiel. Keine Katastrophe, denn die Bonner gehören in der Regionalliga zu den Spitzenteams. Nach dem Sieg am Wochenende zuvor gegen den OSC Rheinhausen hatten sich die Langenfelder aber mehr erhofft – und müssen nun darum ringen, weiterhin in Schlagdistanz zu den Teams auf den Plätzen vor ihnen zu bleiben.