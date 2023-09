Handball, Regionalliga Das sensible SGL-Konstrukt wankt

Die Handballer der SG Langenfeld sind eine Spaß-Mannschaft. Nicht etwa, weil ihnen Erfolge und Ergebnisse nichts bedeuten würden. Ganz im Gegenteil. Aber das Team von Trainer Christian Paul ist immer auch ein wenig abhängig von der Stimmungslage. Und die Atmosphäre ist derzeit nicht gerade prickelnd: Nach der 29:30 (14:16)-Niederlage am Samstagabend gegen den TSV Bonn steckt die SGL mit einem Zähler aus den ersten drei Partien in der Regionalliga am Tabellenende fest.