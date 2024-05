Saisonfinale in der Handball-Regionalliga SGL muss nun auf die dritte Liga warten

Markus Becker konnte wohl selten so gut mit einer Niederlage leben wie am vergangenen Samstag. 25:30 (12:11) verloren die Handballer der SG Langenfeld bei Aufsteiger und Regionalliga-Meister TV Korschenbroich, doch die 16. Saisonniederlage änderte letztlich nichts mehr an der Tabelle. Die Grün-Weißen schlossen ihre verkorkste Spielzeit auf dem vorletzten Platz ab – damit wurde der Abstieg zumindest für den Moment abgewendet. Sollte aus der 3. Liga, die erst in drei Wochen endet, jedoch ein Nordrhein-Team runter müssen, würde es die SGL nach mehr als einem Jahrzehnt in der Viertklassigkeit erwischen.